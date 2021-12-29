Китайське законодавство, які політичний устрій країни, відрізняються винятковою стабільністю. Це дозволяє міжнародним корпораціям ефективно працювати плануючи свій розвиток на десятиліття уперед.

З 1 січня 2022 року КНР скасовує всі обмеження на інвестиції зарубіжних виробників у місцевий автопром. Ці зміни були ухвалені урядом країни ще у 2018 році, і тепер вони набувають чинності.

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Обмеження були введені ще в 1994 році і дозволяли іноземним корпораціям організовувати виробництво автомобілів усередині країни лише в рамках спільних підприємств із місцевими компаніями, причому частка зарубіжної участі не могла перевищувати 50%. За задумом, така схема мала залучити до Китаю як гроші іноземних компаній, а й їхні технології, якими доводилося ділитися з партнерами у межах СП. Хоча спільні заводи тут будувалися і раніше: наприклад, Volkswagen, Peugeot, Citroen та Jeep організували спільні підприємства у Китаї ще до 1994 року.

Стратегія спрацювала: китайські автовиробники отримали доступ і досить швидко освоїли сучасні розробки світових компаній. Турбомотори, преселективні роботи, гібриди та електромобілі вже стали нормою для КНР. Тому з 2018 року уряд почав поступово запроваджувати послаблення. Тоді «правило 50%» було знято для виробників гібридів та електромобілів. Цим негайно скористалася Tesla, побудувавши перший у КНР повністю іноземний автозавод Gigafactory 3 поблизу Шанхаю, який запрацював наприкінці 2019 року. Тоді ж BMW та Volkswagen збільшили до 70% свої частки у спільних підприємствах BMW-Brilliance та JAC-Volkswagen відповідно, адже у їхніх планах теж було виробництво електрифікованих моделей.

Наступним кроком у 2020 році стало скасування обмежень для виробників комерційного транспорту, і з 1 січня 2022-го вони перестануть діяти і для всіх інших гравців китайського ринку. Це означає, що іноземні компанії тепер зможуть збільшити свої частки на спільних підприємствах (аж до 100%) або організувати нові філії, що повністю належать самому виробнику. Швидше за все наступного року відбудеться масовий переділ китайського автопрому.