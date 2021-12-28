Китайское законодательство, как и политическое устройство страны, отличаются исключительной стабильностью. Это позволяет международным корпорациям эффективно работать, планируя свое развитие на десятилетия вперед.

С 1 января 2022 года КНР отменяет все ограничения на инвестиции зарубежных производителей в местный автопром. Эти изменения были приняты правительством страны еще в 2018 году, и теперь они вступают в силу.

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Ограничения были введены еще в 1994 году и позволяли иностранным корпорациям организовывать производство автомобилей внутри страны только в рамках совместных предприятий с местными компаниями, причем доля зарубежного участия не могла превышать 50%. По задумке, такая схема должна была привлечь к Китаю как деньги иностранных компаний, так и их технологии, которыми приходилось делиться с партнерами в рамках СП. Хотя общие заводы здесь строились и раньше: например, Volkswagen, Peugeot, Citroen и Jeep организовали совместные предприятия в Китае еще до 1994 года.

Стратегия сработала: китайские автопроизводители получили доступ и довольно быстро освоили современные разработки мировых компаний. Турбомоторы, преселективные роботы, гибриды и электромобили уже стали нормой для КНР. Поэтому с 2018 года правительство начало постепенно вводить послабления. Тогда "правило 50%" было снято для производителей гибридов и электромобилей. Этим немедленно воспользовалась Tesla, построив первый в КНР полностью иностранный автозавод Gigafactory 3 близ Шанхая, который заработал в конце 2019 года. Тогда же BMW и Volkswagen увеличили до 70% свои доли в совместных предприятиях BMW-Brilliance и JAC-Volkswagen соответственно, ведь в их планах тоже было производство электрифицированных моделей.

Следующим шагом в 2020 году стала отмена ограничений для производителей коммерческого транспорта, и с 1 января 2022-го они перестанут действовать и для всех остальных игроков китайского рынка. Это означает, что иностранные компании теперь смогут увеличить свои доли в совместных предприятиях (до 100%) или организовать новые филиалы, полностью принадлежащие самому производителю. Скорее всего в следующем году состоится массовый передел китайского автопрома.