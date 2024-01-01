Китай скорочує автомобільні інвестиції в країни ЄС

Stellantis та її китайський партнер Leapmotor відмовилися від плану виробництва другої моделі електромобіля на заводі Stellantis у Польщі, повідомляє Reuters.

Читайте також: Volkswagen витратить 5 мільярдів доларів для інвестицій у Rivian

Натомість, в якості альтернативи, СП розглядає можливість використання заводів Stellantis в Німеччині та в Словаччині для виробництва електричного кросовера B10.

Зміни у виробничих планах відбулися після того, як уряд КНР в приватному порядку рекомендував автовиробникам припинити великі інвестиції в європейських країнах, які підтримали введення додаткових мит на електромобілі китайського виробництва.

Польща входить до 10 членів ЄС, що підтримали рішення ЄС запровадити мита на імпорт китайських електромобілі. Німеччина та Словаччина виступили проти такого рішення.