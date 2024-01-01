Китай сокращает автомобильные инвестиции в страны ЕС

Stellantis и ее китайский партнер Leapmotor отказались от плана производства второй модели электромобиля на заводе Stellantis в Польше, сообщает Reuters.

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Зато, в качестве альтернативы, СП рассматривает возможность использования заводов Stellantis в Германии и в Словакии для производства электрического кроссовера B10.

Изменения в производственных планах произошли после того, как правительство КНР в частном порядке рекомендовало автопроизводителям прекратить крупные инвестиции в европейских странах, которые поддержали введение дополнительных пошлин на электромобили китайского производства.

Польша входит в 10 членов ЕС, поддержавших решение ЕС ввести пошлины на импорт китайских электромобилей. Германия и Словакия выступили против такого решения.