Активне зростання продажу електромобілів у різних країнах найчастіше частково пояснюється субсидіями, які дає держава. Чи будуть електромобілі популярні, якщо субсидії прибрати?

У Китаї після скорочення субсидій на електромобілі та гібриди їх продажу у місячному вираженні впали на 18,6%. При цьому субсидії було скорочено лише на 30%. Само собою, лінійної залежності тут немає, але при повному скасуванні субсидій очікується набагато більше падіння продажів.

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Якщо говорити точніше, у січні в Китаї було продано 431 000 електромобілів та гібридів. У річному вираженні це однаково відповідає зростанню на 135,8%. Для порівняння, у грудні було реалізовано 518 000 таких машин, але тут також потрібно враховувати той факт, що споживачі знали про майбутнє скорочення субсидій, тому багато хто поспішив купити авто до кінця 2021 року.

Загалом у січні в Піднебесній було реалізовано 2,53 млн машин, тобто електрифіковані авто зайняли близько 17% ринку.