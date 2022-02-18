Активный рост продаж электромобилей в разных странах чаще всего частично объясняется субсидиями, которые предоставляет государство. Будут ли электромобили популярны, если субсидии убрать?

В Китае после сокращения субсидий на электромобили и гибриды их продажи в месячном выражении упали на 18,6%. При этом субсидии были сокращены всего на 30%. Само собой, линейной зависимости здесь нет, но при полной отмене субсидий ожидается гораздо большее падение продаж.

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Если говорить точнее, в январе в Китае было продано 431 000 электромобилей и гибридов. В годовом выражении это все равно соответствует росту на 135,8%. Для сравнения, в декабре было реализовано 518 тысяч таких машин, но здесь также нужно учитывать тот факт, что потребители знали о предстоящем сокращении субсидий, поэтому многие поспешили купить авто до конца 2021 года.

Всего в январе в Поднебесной было реализовано 2,53 млн машин, то есть электрифицированные автомобили заняли около 17% рынка.