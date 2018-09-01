Машина не лише пробила двері шоу-руму, але й проїхала вглиб салону, де були люди.

Тест-драйв кросвера BMW в одному з автосалонів Китаю закінчився краш-тестом. Майбутня власниця замість того, щоб пригальмувати перед дверима дилерського центру, натисла на газ. І новенький автомобіль пробив скляні двері шоу-руму, після чого проїхав вглиб салону. Там якраз було немало людей, але вони встигли зреагувати та відбігли.

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Чи доведеться тепер китаянці купити цю машину, невідомо. Але збитки автосалону навряд чи покриє страхова компанія.

Дивіться відео, як китаянка в’їхала в автосалон BMW:

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