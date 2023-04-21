Гігантська машина не має фар, натомість обладнана автоматичними задніми дверима, а також висувною драбиною, завдяки якій можна дістатись всередину кабіни.

Китайські автовиробники мають досить великий досвід, коли справа доходить до клонування європейських легковиків, але цю гігантську штуковину зробила людина, у якої, мабуть, занадто багато вільного часу. Відео, опубліковане на Reddit, показує, як велетень їздить самостійно.

Ця копія Audi Q7 першого покоління має розміри вантажівки й виглядає лякаюче. Величезний Q7 має такі цікаві функції, як двері багажника з електроприводом і навіть автоматична висувна драбина в задньому бампері, щоб залізти всередину автомобіля. Ну, не зовсім «всередині», оскільки мастодонт не має вікон чи скла там, де вони повинні бути. Передніх фар та задніх ліхтарів теж немає.

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Невідомо, з чого зроблений цей монстр, але колеса в нього, мабуть з великого трактора. Також не ясна мета виробництва цієї машини.