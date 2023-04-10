Подія відбулась в американському місті Палм-Біч, штат Флорида.

66-річна жінка за кермом кабріолета Rolls-Royce Dawn проїхала через задній двір будинку на березі океану у Палм-Біч та врізалась у скульптуру, повідомляє CBS12.

Власник скульптури стверджує, що вона коралова і має варість у три мільйони доларів.

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Однак на цьому водійка не зупинилась. Далі вона в’їхала в ландшафтну огорожу, потім на дамбу і впала на пляж. Там машина зупинилась на висоті 1,5 метра над рівнем моря.

Передня частина розкішного авто ввійшла в пісок, а задня залишилась на дамбі, йдеться у звіті поліцейських. Що стало причиною такої дивної поведінки водійки, зараз розслідують поліцейcькі. Можливо, вона була п’яна, а може жінці стало погано.

Збиток, завданий дамбі, оцінюється приблизно в 10 000 доларів США, сліди від потертостей на узбіччі оцінюються приблизно в 50 доларів США, а збиток від пошкодження ландшафтної огорожі оцінюється в 50 доларів США.

Прем’єра Rolls-Royce Dawn відбулася на Франкфуртському автосалоні у 2015 році. По суті, це кабріолет з купе Wraith. Кузов за задніми сидіннями мав дерев’яні елементи. Дах склався приблизно за 20 секунд.

На момент запуску 6,6-літровий двигун твін-турбо V12 мав потужність у 563 кінські сили. Кабріолет розганявся до 100 км на годину за 4,9 секунди та мав максимальну швидкість 250 км на годину. Пізніше Rolls-Royce представила модель Black Badge з потужністю 620 к.с. від 12-циліндрового двигуна. Моделі Dawn і Wraith залишили модельний ряд Rolls-Royce до початку 2023 року.