Событие произошло в американском городе Палм-Бич, штат Флорида.

66-летняя женщина за рулем кабриолета Rolls-Royce Dawn проехала через задний двор дома на берегу океана в Палм-Бич и врезалась в скульптуру, сообщает CBS12.

Владелец скульптуры утверждает, что она коралловая и стоит три миллиона долларов.

Также интересно пешехода признали виновным в ДТП

Однако на этом водитель Rolls-Royce не остановилась. Далее она въехала в ландшафтное ограждение, затем на дамбу и упала на пляж. Там машина остановилась на высоте 1,5 м над уровнем моря.

Передняя часть роскошного авто вошла в песок, а задняя осталась на дамбе, говорится в отчете полицейских. Что стало причиной такого странного поведения женщины, сейчас расследуют полицейские. Возможно, она была пьяна, а может, женщине стало плохо.

Ущерб, причиненный дамбе, оценивается примерно в 10 000 долларов США, следы от потертостей на обочине оцениваются примерно в 50 долларов США, а ущерб от повреждения ландшафтного забора оценивается в 50 долларов США.

Премьера Rolls-Royce Dawn прошла на Франкфуртском автосалоне в 2015 году. По сути, это кабриолет из купе Wraith. Крыша складывается примерно за 20 секунд.

На момент запуска 6,6-литровый двигатель твин-турбо V12 имел мощность в 563 лошадиные силы. Кабриолет разгонялся до 100 км в час за 4,9 секунды и имел максимальную скорость 250 км в час. Позже Rolls-Royce представила модель Black Badge с мощностью 620 л.с. от 12-цилиндрового двигателя. Модели Dawn и Wraith покинули модельный ряд Rolls-Royce к началу 2023 года.