Гигантская машина без фар, вместо этого оборудована автоматическими задними дверями, а также выдвижной лестницей, благодаря которой можно добраться внутрь кабины.

Китайские автопроизводители имеют достаточно большой опыт, когда дело доходит до клонирования европейских легковушек, но эту гигантскую штуковину сделал человек, у которого, вероятно, слишком много свободного времени. Видео, опубликованное на Reddit, показывает, как великан ездит самостоятельно.

Эта копия Audi Q7 первого поколения размером с грузовик выглядит пугающе. Огромный Q7 имеет такие интересные функции, как дверь багажника с электроприводом и даже автоматическая выдвижная стремянка в заднем бампере, чтобы залезть внутрь автомобиля. Ну, не совсем внутри, поскольку мастодонт не имеет окон или стекла там, где они должны быть. Передних фар и задних фонарей тоже нет.

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Неизвестно, из чего сделан этот монстр, но колеса у него, наверное, от большого трактора. Также не ясна цель производства этой машины.