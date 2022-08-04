Виробник електромобілів Nio працює над третім брендом, який випускатиме найдоступніші електромобілі.

Nio вже підтвердила роботу над другим брендом масового ринку, який зараз відомий як ALPS. З середини 2024 року цей бренд планує постачати електромобілі по всьому Китаю за ціною від 150 000 до 300 000 юанів (22 000 – 44 000 доларів США).

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Цей третій бренд наразі відомий як Project Firefly і випускатиме ще більш доступні електромобілі. Насправді його продукція коштуватиме від 100 000 до 200 000 юанів, або приблизно від 15 000 до 30 000 доларів США. Стверджується, що, як і ALPS, Project Firefly працюватиме незалежно від Nio і матиме власні дослідницькі групи.

Відомі деякі подробиці про бренд, зокрема, коли він може бути запущений і коли його перші моделі можуть почати надходити на ринок.

Це не єдине, над чим працює Nio. Компанія планує вийти у світ смартфонів із власним продуктом. Хоча ми більше звикли бачити виробників смартфонів, таких як Huawei та Xiaomi, які виходять на автомобільний простір, зворотне є незвичним.

У звітах стверджується, що телефон Nio буде розроблено таким чином, щоб ідеально доповнювати інформаційно-розважальні системи виробника автомобіля, і його колірна палітра буде спільною з автомобілями. Також відомо, що, як і багато великих виробників телефонів, Nio випускатиме одну флагманську модель щороку, і що пристрій буде коштувати дешевше, ніж аналогічний iPhone.

Ця новина з’явилася незабаром після того, як Nio оголосила про поставку 10 052 автомобілів у липні, що спонукало аналітика Morgan Stanley Тіма Сяо припустити, що бренд може поставити від 36 000 до 38 000 автомобілів у третьому кварталі 2022 року.