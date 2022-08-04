Сообщается, что китайская компания Nio работает над новым суббрендом для производства электромобилей стоимостью 15 000 долларов США.

Производитель электромобилей Nio работает над третьим брендом, выпускающим самые доступные электромобили.

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Nio уже подтвердила работу над вторым брендом массового рынка, который сейчас известен как ALPS. С середины 2024 года этот бренд планирует поставлять электромобили по всему Китаю по цене от 150 000 до 300 000 юаней (22 000 – 44 000 долларов США).

Этот третий бренд известен как Project Firefly и будет выпускать еще более доступные электромобили. На самом деле, его продукция будет стоить от 100 000 до 200 000 юаней, или примерно от 15 000 до 30 000 долларов США. Утверждается, что, как и ALPS, Project Firefly будет работать независимо от Nio и будет иметь свои исследовательские группы.

Известны ограниченные подробности о бренде, в частности, когда он может быть запущен и когда его первые модели могут начать поступать на рынок.

Это не единственное, над чем работает Нио. Nio планирует выйти в мир смартфонов со своим продуктом. Хотя мы все больше привыкли видеть производителей смартфонов, таких как Huawei и Xiaomi, выходящих на автомобильное пространство, обратное является необычным.

В отчетах утверждается, что телефон Nio будет разработан таким образом, чтобы идеально дополнять информационно развлекательные системы производителя автомобиля, и его цветовая палитра будет общей с автомобилями. Также известно, что, как и многие крупные производители телефонов, Nio будет выпускать одну флагманскую модель каждый год, и что устройство будет стоить дешевле, чем аналогичный iPhone.