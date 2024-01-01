Китайська компанія може обійти Tesla з продажу електромобілів

Китайський BYD повідомляє про зростання продажів своїх електромобілів у ІІ кварталі на 21%. За інформацією Reuters, з квітня по червень BYD продав 426039 електромобілів.

Читайте також: BYD тестує 1287-сильний електричний спорткар

Це всього на 12 тис авто менше, ніж запланував на той самий період прямий конкурент компанії – американський автовиробник Tesla. Однак очікується, що сьогодні Tesla повідомить про падіння поставок автомобілів у ІІкв. на 6%. Якщо падіння буде більшим, то BYD впритул наблизиться до лідерського титулу на ринку електромобілів.