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Китайська компанія може обійти Tesla з продажу електромобілів

BYD впевнено наближається до лідерства на глобальному ринку з виробництва та продажу електромобілів.
Китайська компанія може обійти Tesla з продажу електромобілів
Євген Гудущан
logo2 липня, 16:40
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Китайський BYD повідомляє про зростання продажів своїх електромобілів у ІІ кварталі на 21%. За інформацією Reuters, з квітня по червень BYD продав 426039 електромобілів.

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Це всього на 12 тис авто менше, ніж запланував на той самий період прямий конкурент компанії – американський автовиробник Tesla. Однак очікується, що сьогодні Tesla повідомить про падіння поставок автомобілів у ІІкв. на 6%. Якщо падіння буде більшим, то BYD впритул наблизиться до лідерського титулу на ринку електромобілів.

#BYD #Новини #Автобізнес