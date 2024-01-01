Китайская компания может обойти Tesla по продажам электромобилей

Китайский BYD сообщает о росте продаж своих электромобилей во ІІ квартале на 21%. По информации Reuters, с апреля по июнь BYD продал 426039 электромобилей.

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Это всего на 12 тыс авто меньше, чем запланировал на тот же период прямой конкурент компании – американский автопроизводитель Tesla. Однако ожидается, что сегодня Tesla сообщит о падении поставок автомобилей во ІІкв. на 6%. Если падение будет больше, то BYD вплотную приблизится к лидерскому титулу на рынке электромобилей.