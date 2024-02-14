Авто з Китаю продовжують захоплювати все більшу частку українського авторинку. Однак йдеться не лише про місцеві бренди, навіть навпаки.
Впродовж січня українці придбали 1359 легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром.
Читайте також: Які китайські електромобілі купують українці: статистика
У порівнянні з січнем 2023 року реєстрації на авто китайського виробництва збільшився майже вдвічі. З цієї кількості: нових – 885 од. (+137%); вживаних – 474 од. (+49%).
Отже, автомобілі китайського походження охопили 20% січневого ринку нових легковиків, що на 7 відсоткових пунктів більше, ніж торік. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» залишається у межах 3%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілями – 90%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- Volkswagen iD.4 - 286 од.;
- BYD Song Plus - 83 од.;
- Honda eNS1 - 80 од.;
- Toyota bZ4X - 56 од.;
- Nissan Ariya - 50 од.
ТОП-5 вживаних легковиків з Китаю:
- Volkswagen iD.4 - 150 од.;
- Honda eNS1 - 51 од.;
- Toyota bZ4X - 32 од.;
- BYD Song Plus - 30 од.;
- Nissan Ariya - 28 од.