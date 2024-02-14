Автомобили из Китая продолжают захватывать все большую долю украинского авторынка. Но речи не идет о местных брендах - скорее, даже наоборот.

В течение января украинцы приобрели 1359 легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с январем 2023 года спрос на автомобили китайского производства увеличился почти вдвое. Из этого количества: новых – 885 ед. (+137%); подержанных – 474 ед. (+49%).

Итак, автомобили китайского происхождения охватили 20% январского рынка новых легковушек, что на 7 процентных пунктов больше, чем в прошлом году. В сегменте подержанных авто, впервые зарегистрированных в Украине, доля "китайцев" остается в пределах 3%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобилями – 90%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

Volkswagen iD.4 - 286 ед.;

BYD Song Plus - 83 ед.;

Honda eNS1 - 80 ед.;

Toyota bZ4X - 56 ед.;

Nissan Ariya - 50 ед.

ТОП-5 подержанных легковушек из Китая: