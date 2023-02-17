Електромобілі з Китаю найближчим часом можуть суттєво подорожчати на українському ринку.

Продажі нових автомобілів у Китаї у січні впали на 38%. Головним чинником, який спричинив таке падіння стало скасування податкових пільг та державних субсидій уряду КНР. Про це пише видання AUTO-Consulting.

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Поки що це відчув лише китайський авторинок, але, можливо, за декілька місяців ця хвиля дійде і до українського ринку. Наслідки – подорожчання електромобілів з Китаю, які зараз домінують на українському ринку. Їх продавцям слід готуватися до жорсткої конкуренції без значної цінової переваги.

Останнім стрибком було зростання продажів у Китаї у грудні. Тоді ще нічого не віщувало біди, бо авторинок, який є найбільшим у світі, зріс на 2,4% і це – значне зростання. А от уже січень завершився не тільки загальним падінням, а й скороченням продажів машин на «чистій» енергії — електрокарів і гібридів (PHEV). Вони пішли в мінус на 6,3 відсотка, хоча за минулий рік попит на екологічні легковики майже подвоївся.

Головний чинник, який негативно вплинув на ринок, — припинення стимулювання з боку влади КНР продажів екологічних авто. Але, попри ознаки послаблення попиту, влада вирішила не продовжувати 50-відсоткову податкову пільгу на купівлю автомобілів із ДВС. Майже одночасно минув термін дії субсидій на придбання електрокарів, які діяли понад 10 років. Тобто, тепер вартість авто на китайському ринку стала більш порівняна зі світовими, хоча й трохи дешевші. Але більшість електромобілів з Китаю, які потрапляли на український ринок – це були «субсидовані» урядом КНР авто для внутрішнього ринку. Тобто, у їх вартості відображалася субсидія, тому конкурувати з ними офіційним постачальникам авто було надзвичайно важко.

Проте, подорожчання автомобілів на китайському ринку не буде дзеркальним зі скасованою субсидією, бо ринок не сприйме нових цін.

Тобто імпортерам електромобілів, які вже звикли до значних обсягів продажів в Україні, доведеться коригувати стратегію. Епоха низьких цін, на жаль, відходить у минуле. А чи захоче український покупець обирати невідомі китайські бренди за новими цінами? – це питання, на яке ми скоро дізнаємось відповідь.