У 2022 році українці придбали 3,5 тис. нових легковиків китайських марок.
Загалом «китайці» охопили 9% українського ринку нових легкових авто.
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Найкращий результат з них продемонструвала марка Chery – 1610 авто.
Другою за популярністю стала Haval – 581 шт.
На третьому місці MG – 375 шт.
Також у ТОП-5 китайських марок на ринку України увійшли: Dongfeng (в основному за рахунок спільної з Honda моделі M-NV) та JAC.
Бестселером в сегменті нових китайських авто став кросовер Chery Tiggo 4 на якому за минулий рік свій вибір зупинили 709 автомобілістів.