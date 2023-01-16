У 2022 році українці придбали 3,5 тис. нових легковиків китайських марок.

Загалом «китайці» охопили 9% українського ринку нових легкових авто.

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Найкращий результат з них продемонструвала марка Chery – 1610 авто.

Другою за популярністю стала Haval – 581 шт.

На третьому місці MG – 375 шт.

Також у ТОП-5 китайських марок на ринку України увійшли: Dongfeng (в основному за рахунок спільної з Honda моделі M-NV) та JAC.

Бестселером в сегменті нових китайських авто став кросовер Chery Tiggo 4 на якому за минулий рік свій вибір зупинили 709 автомобілістів.