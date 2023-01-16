В 2022 году украинцы приобрели 3,5 тыс. новых легковушек китайских марок.

В целом китайцы охватили 9% украинского рынка новых легковых авто.

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Лучший результат из них продемонстрировала марка Chery – 1610 автомобилей.

Второй по популярности стала Haval – 581 шт.

На третьем месте MG – 375 шт.

Также в ТОП-5 китайских марок на рынке Украины вошли Dongfeng (в основном за счет совместной с Honda модели M-NV) и JAC.

Бестселлером в сегменте новых китайских авто стал кроссовер Chery Tiggo 4, на котором за прошлый год свой выбор остановили 709 автомобилистов.