Электромобили из Китая в ближайшее время могут значительно подорожать на украинском рынке.

Продажи новых автомобилей в Китае в январе упали на 38%. Главным фактором, повлекшим такое падение, стала отмена налоговых льгот и государственных субсидий правительства КНР. Об этом пишет издание AUTO-Consulting.

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Пока это почувствовал только китайский авторынок, но, возможно, через несколько месяцев эта волна дойдет и до украинского рынка. Последствия – подорожание электромобилей из Китая, которые сейчас доминируют на украинском рынке. Их продавцам следует готовиться к жесткой конкуренции без значительного ценового преимущества.

Последним скачком был рост продаж в Китае в декабре. Тогда еще ничего не предвещало беды, потому что авторынок, крупнейший в мире, вырос на 2,4% и это – значительный рост. А вот уже январь завершился не только общим падением, но и сокращением продаж машин на «чистой» энергии – электрокаров и гибридов (PHEV). Они ушли в минус на 6,3 процента, хотя за прошлый год спрос на экологические легковушки почти удвоился.

Главный фактор, негативно повлиявший на рынок, — прекращение стимулирования со стороны властей КНР продаж экологических авто. Но, несмотря на признаки ослабления спроса, власти решили не продлевать 50-процентную налоговую льготу на покупку автомобилей из ГИС. Почти одновременно истек срок действия субсидий на приобретение электрокаров, действовавших более 10 лет. То есть, теперь стоимость авто на китайском рынке стала более сравнительно с мировыми, хотя и дешевле. Но большинство электромобилей из Китая, которые попадали на украинский рынок – это были «субсидированные» правительством КНР автомобили для внутреннего рынка. То есть, в их стоимости отражалась субсидия, поэтому конкурировать с ними официальным поставщикам авто было очень тяжело.

Однако подорожание автомобилей на китайском рынке не будет зеркальным с отмененной субсидией, потому что рынок не воспримет новых цен.

То есть импортерам электромобилей, уже привыкших к значительным объемам продаж в Украине, придется корректировать стратегию. Эпоха низких цен, к сожалению, уходит в прошлое. Захочет ли украинский покупатель выбирать неизвестные китайские бренды по новым ценам? – это вопрос, на который мы скоро узнаем ответ.