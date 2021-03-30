Укравтодор неправомірно розірвав контракт на будівництво обходу міста Житомир на М-06 Київ – Чоп з підрядником Sinohydro.

Китайська компанія Sinohydro Corporation Limited оскаржила в суді рішення "Укравтодору" про розірвання контракту на будівництво обходу міста Житомир на Київ - Чоп в Раді з врегулювання спорів. Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

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Рішенням арбітра Міжнародної асоціації інженерів-консультантів (FIDIC), розірвання контракту Укравтодором визнано неправомірним.

"Згідно з цим рішенням, 10,3 млн євро, інкасованих "Укравтодором" за банківськими гарантіями, які китайська компанія Sinohydro надала відповідно до умов контракту, повинні бути повернуті підряднику", - сказано в повідомленні.

"Укравтодор" готує офіційну незгоду з рішенням і повідомлення про намір почати арбітраж.