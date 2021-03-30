Укравтодор неправомерно разорвал контракт на строительство обхода города Житомир на М-06 Киев – Чоп с подрядчиком Sinohydro.

Китайская компания Sinohydro Corporation Limited обжаловала в суде решение "Укравтодора" о расторжении контракта на строительство обхода города Житомир на Киев – Чоп в Совете по урегулированию споров. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

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Решением арбитра Международной ассоциации инженеров-консультантов (FIDIC), расторжение контракта Укравтодором признано неправомерным.

"Согласно этому решению, 10,3 миллиона евро, инкассированных "Укравтодором" по банковским гарантиям, которые китайская компания Sinohydro предоставила соответствии с условиями контракта, должны быть возвращены подрядчику", – говорится в сообщении.

"Укравтодор" готовит официальное несогласие с решением и сообщение о намерении начать арбитраж.