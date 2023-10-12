У набір вартістю 15 000 доларів США, серед іншого, входять регульовані амортизатори та пара індивідуальних підрамників.

Оскільки Tesla Cybertruck ще не була поставлена, ентузіасти бездоріжжя, які також відчувають слабкість до електромобілів, вироблених американською компанією під керівництвом Ілона Маска, змушені були самі створювати позашляховики з нульовими викидами.

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Наприкінці минулого року німецька компанія Delta4x4 представила один із перших підйомних комплектів, створених спеціально для кросовера Tesla Model Y, додавши загалом три дюйми (7.5 см.) до дорожнього просвіту автомобіля завдяки прокладці 1,3 дюйма та більшим шинам.

Однак тепер на ринку є ще один гравець, який хоче перетворити автомобіль-бестселер у світі на EV всюдихід. Знайомтеся з підйомним комплектом Pu.Labo, який може збільшити дорожній просвіт моделі Y або моделі 3 на цілих 5 дюймів (13 см).

Виготовлений на околиці Шанхаю в Китаї, набір вартістю 15 000 доларів включає два додаткових підрамника для передньої та задньої осей, перероблені верхні та нижні важелі керування, а також нові шпиндельні втулки. Набір регульованих амортизаторів, розроблених Pu.Labo, можна налаштувати, щоб запропонувати підйомну силу від двох з половиною до п’яти дюймів, а максимальний хід коліс становить вісім дюймів.

Китайський стартап стверджує, що комплект пройшов тисячі миль випробувань у різних умовах, включаючи грязь, пісок і навіть стрибки. І якщо ціна в 15 000 доларів США здається занадто високою, існує акція для ранніх клієнтів, яка знижує ціну до трохи демократичніших 12 000 доларів США.

Порівняно з підйомним комплектом Delta4x4 за 960 євро, що коштує приблизно 1000 доларів, Pu.Labo значно дорожчий, але він також пропонує набагато більший комплект.