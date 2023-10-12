В набор стоимостью 15 000 долларов США среди прочего входят регулируемые амортизаторы и пара индивидуальных подрамников.

Поскольку Tesla Cybertruck еще не доступна, энтузиасты бездорожья, чувствующие слабость к электромобилям произведенным американской компанией под руководством Илона Маска, вынуждены были сами создавать внедорожники с нулевыми выбросами.

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В конце прошлого года немецкая компания Delta4x4 представила один из первых подъемных комплектов, созданных специально для кроссовера Tesla Model Y, добавив всего три дюйма (7.5 см.) к дорожному просвету автомобиля благодаря прокладке 1,3 дюйма и большим шинам.

Однако теперь на рынке есть еще один игрок, который хочет превратить автомобиль-бестселлер в мире в EV вездеход. Знакомьтесь с подъемным комплектом Pu.Labo, который может увеличить дорожный просвет модели Y или модели 3 на целых 5 дюймов (13 см).

Изготовленный на окраине Шанхая в Китае, набор стоимостью 15 000 долларов включает в себя два дополнительных подрамника для передней и задней осей, переделанные верхние и нижние рычаги управления, а также новые шпиндельные втулки. Набор регулируемых амортизаторов, разработанных Pu.Labo можно настроить, чтобы предложить подъемную силу от двух с половиной до пяти дюймов, а максимальный ход колес составляет восемь дюймов.

Китайский стартап утверждает, что комплект прошел тысячи миль испытаний в разных условиях, включая грязь, песок и даже прыжки. И если цена в 15 000 долларов США кажется слишком высокой, существует акция для ранних клиентов, которая снижает цену до более демократичных 12 000 долларов США.

По сравнению с подъемным комплектом Delta4x4 за 960 евро, который стоит примерно 1000 долларов, Pu.Labo значительно дороже, но также предлагает гораздо больший комплект.