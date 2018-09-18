Така собі акція: при купівлі квартири чи таун-хауса, покупець отримує ще й BMW Х1 або 3 Серії у подарунок.

Пропозиція здається привабливою, доки не дізнаєтесь ціну апартаментів. Житлова площа коштує 621 тисячу доларів.

За інформацією The Business Times, китайський забудовник Shekou Industrial Zone Holdings Co розпродує останні площі у своєму житловому комплексі. Залишилось близько 25 квартир з 350 і усім покупцям компанія обіцяє подарувати нову BMW, на вибір седан 3 Серії чи кросовер Х1.



Фото: Житловий масив у Китаї / Domain

Враховуючи, що вартість базових комплектацій означених автомобілів у Китаї не перевищує 30 тисяч доларів, такий “подарунок” можна було б назвати знижкою приблизно у 5%.

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