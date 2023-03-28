Китайська копія культового маленького баггі Mini Moke може розганятись до 100 км/год, але коштує аж 12 тисяч доларів!

Mini Moke — це незвичайний і культовий автомобіль із цікавою історією, яка сягає кінця 1950-х років. Moke британського виробництва спочатку призначався для військового використання як легкий транспортний транспортний засіб.

Однак не дивно, що маленькі колеса та низький дорожній просвіт зробили його малоефективним для бездоріжжя. Британська армія остаточно відхилила проект. Але після цього Mini Moke знайшов нове життя як цивільний автомобіль.

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Мінімалістичний дизайн кумедного маленького джипа, з простим кузовом без даху, невеликим двигуном і базовими компонентами, які використовувалися у класичних Mini (створений тим же дизайнером), зробив його доступним і популярним вибором для споживачів у пляжних зонах.

З роками Mini Moke став синонімом сонячного пляжного відпочинку та безтурботного водіння. Він вироблявся в усьому світі за різними ліцензіями, і його популярність досягла піку в 80-х і 90-х роках, після чого зійшла нанівець.

Останнім часом ми спостерігаємо відродження інтересу до Moke, особливо до електричних версій. Наразі між двома виробниками, британською компанією MOKE International (яка стверджує, що є законним власником оригінальної торгової марки Moke), і MOKE America, компанією зі Флориди, яка також виробляє електромобілі у стилі Moke, точиться суперечка щодо торгової марки.

Тим часом виробник з Китаю ні про що не сперечався, просто вкрав дизайн і зробив власну версію Mini Moke. І де в чому він навіть кращий за вказаних конкурентів. Наприклад, американська версія Moke — це низькошвидкісний транспортний засіб (LSV), швидкість якого обмежена 40 км/год. Британська версія досягає вдвічі більшої швидкості – 80 км/год. Але ця китайська версія розвиває колосальні 100 км/год!

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Незрозуміло, який справжній запас ходу, але автомобіль має літій-іонну батарею ємністю 21 кВт/год, тому міський запас ходу понад 160 км звучить цілком розумно. Наприклад, перше покоління Nissan Leaf постачалося з акумулятором ємністю 24 кВт/год і мав запас аналогічний ходу в місті, хоча був значно важчим.

Цей китайський Moke важить лише 765 кг, і це чотиримісний автомобіль із повним приводом завдяки парі двигунів потужністю 10 кВт. Загалом, це 20 кВт або 27 к.с., що непогано для такого маленького автомобіля.

Єдиний удар – його ціна. При вартості у 12 000 доларів США це недешевий електромобіль. За таку ціну ви можете придбати в США електричний мікрокар, дозволений для руху на вулицях, а ці китайські “моки” легально на вулиці виїжджати не можуть, виключно бездоріжжям.