Китайская копия культового маленького багги Mini Moke может разгоняться до 100 км/ч, но стоит 12 тысяч долларов!

Mini Moke – это необычный и культовый автомобиль с интересной историей, которая уходит к концу 1950-х годов. Moke британского производства первоначально предназначался для военного использования в качестве легкого транспортного средства.

Однако неудивительно, что маленькие колеса и низкий дорожный просвет сделали его малоэффективным для бездорожья. Британская армия окончательно отвергла проект. Но после этого Mini Moke обрел новую жизнь как гражданский автомобиль.

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Минималистичный дизайн забавного маленького джипа, с простым кузовом без крыши, небольшим двигателем и базовыми компонентами, которые использовались в классических Mini (создан тем же дизайнером), сделал его доступным и популярным выбором для потребителей в пляжных зонах.

С годами Mini Moke стал синонимом солнечного пляжного отдыха и безмятежного вождения. Он производился во всем мире по разным лицензиям, и его популярность достигла пика в 80-х и 90-х годах, после чего сошла на нет.

В последнее время мы наблюдаем возрождение интереса к Moke, особенно к электрическим версиям. В настоящее время между двумя производителями, британской компанией MOKE International (которая утверждает, что является законным владельцем оригинальной торговой марки Moke), и MOKE America, компанией из Флориды, также производящей электромобили в стиле Moke, идет спор относительно торговой марки.

Между тем, производитель из Китая ни о чем не спорил, просто украл дизайн и сделал собственную версию Mini Moke. И в чем-то он даже лучше указанных конкурентов. Например, американская версия Moke – это низкоскоростное транспортное средство (LSV), скорость которого ограничена 40 км/ч. Британская версия достигает вдвое большей скорости – 80 км/ч. Но эта китайская версия развивает колоссальные 100 км/ч!

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Непонятно, каков настоящий запас хода, но автомобиль обладает литий-ионной батареей емкостью 21 кВт/ч, поэтому городской запас хода более 160 км звучит вполне разумно. К примеру, первое поколение Nissan Leaf поставлялось с аккумулятором емкостью 24 кВт/ч и имел аналогичный запас ходу в городе, хотя был значительно тяжелее.

Этот китайский Moke весит всего 765 кг, и это четырехместный автомобиль с полным приводом благодаря паре двигателей мощностью 10 кВт. В общем это 20 кВт или 27 л.с., что неплохо для такого маленького автомобиля.

Единственный удар – его цена. При цене в 12 000 долларов США это недешевый электромобиль. По такой цене вы можете приобрести в США электрический микрокар, разрешенный для движения на улицах, а эти китайские "моки" легально на улицы выезжать не могут, исключительно по бездорожью.