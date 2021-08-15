Комарів-самців система залишить в автомобілі.

Свій перший гаджет для автомобілів китайська технологічна компанія Meizu (Zhuhai Meizu Technology Co) збирається випустити дуже оригінальним. Це буде унікальний відлякувач для комарів. У нього настільки незвичайний принцип дії, що заслуговує на спеціальний патент. Система буде відрізняти нешкідливих для людей самців від комарих, які п'ють кров у людей.

Гаджет сканує салон автомобіля і визначає, чи є в ньому комарі. Потім визначає їх вид і навіть стать! Лише після цього система вирішує, що робити далі.

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Наприклад, якщо комар чоловічої статі, система дає йому спокій, адже він не кусатиме пасажирів. Нехай собі живе в салоні! Але якщо це самка, в хід іде спеціальний алгоритм її вигнання. Пристрій випускає порцію репелента через повітропроводи клімат-контролю. Тим самим система ніби натякає, що самці комара треба полетіти ближче до вікон. Потім вікно трохи відчиняється і вмикається сильний потік повітря. Таким чином самку здуває з салону авто. Тим самим потоком назовні виходять і залишки репелента.

Наскільки ефективно працюватиме система, покажуть випробування. Поки що Meizu лише зареєструвала принцип роботи системи.