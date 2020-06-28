Власники не дуже нових авто з кондиціонером або "кліматом" звикли, що при зниженні ефективності "холоду" треба їхати на його заправку. Але є ще одна причина, яку можна усунути своїми силами.

Суть роботи кондиціонера – у послідовному обміні теплом між спеціальною рідиною-хладагентом й атмосферою салону та навколишнім середовищем. Хладагент-теплоносій відбирає тепло у повітря салону, коли проходить через випарник, захований під торпедо, і віддає його атмосфері через конденсор, розташований під капотом авто.

Обидва теплообмінники – і випарник, і конденсор – як і будь-який радіатор, мають бути чистими. І в обох випадках щодо чистоти є певні проблеми – при тому що через бруд ефективність “кондишина” суттєво падає.

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Між тим, очистити радіатори можна своїми силами, хоча у випадку з випарником для цього доведеться залізти у надра торпедо, а то й демонтувати його. Та й сам процес очищення має нюанси.



Як влаштовано радіатор кондиціонера

Говорячи про очищення радіатора, ми маємо на увазі обидва теплообмінники системи кондиціонування. Вони значно відрізняються розмірами, але схожі за матеріалом та структурою. Аналогічно влаштовано і більшість радіаторів системи охолодження двигуна, і опалювача.

Деякі власники воліють не очищувати випарник кондиціонера, а купувати новий

Зазначені радіатори являють собою систему паралельних плескуватих трубок, простір між якими заповнено “гармошкою” з тонкого металу, яку традиційно називають стільниками. Ця фольга повинна збільшити площу тепловіддачі і одночасно організувати потік повітря, який проходить між трубками. На жаль, разом з тим в дрібних “сотах” радіатора затримується принесене потоком сміття – комахи, дрібне листя, пил та пух.

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У випадку з розташованим у салоні випарником ситуація ускладняється вологою, яка при роботі конденсується на цьому радіаторі. Вода ущільнює сміття, яке після висихання перетворюється на міцну, армовану пухом та комахами кірку. Вона не пропускає через радіатор повітря, що призводить до погіршення охолодження повітря.

Майте також на увазі, що в багатьох моделях засмічений випарник погіршує і опалення салону взимку, оскільки сміття перекриває прохід повітря також і до радіатора опалювача.

Як очистити радіатор своїми руками

Для очищення радіатора своїми силами існують спеціальні препарати. Вони справді працюють, але тільки коли є змога нанести рідину безпосередньо на забруднення, і коли бруд не підсилений волокнистими включеннями. Але найчастіше потрібна механічна допомога.

За 20 років експлуатації без салонного фільтра випарник кондиціонера Daewoo Lanos забився брудом на третині своєї поверхні. Останнє фото – після ретельного очищення

Відразу попередимо, що очищення будь-якого радіатора за допомогою струменя води високого тиску – річ дуже неоднозначна. По-перше, струменем можна погнути тонкі пластини теплообмінника, що погіршить проходження повітря через нього. А по-друге, якщо подавати воду за напрямком руху повітря через радіатор, вона загонить бруд ще глибше у стільники.

Тому найкраще очищувати радіатор невеликою м’якою щіткою (на кшталт зубної), застосовуючи також тонку дерев’яну паличку. Адже цілком реальна небезпека при цьому – продірявити ніжні трубки з алюмінію. Запаяти їх можна, але не так просто, як це буває з латунними радіаторами.

Якщо зрозуміло, що шар бруду являє собою міцну кірку, не поспішайте відразу мочити її. Тому що іноді виходить піддіти її зубочисткою і зідрати, як клапоть тканини – ризику пошкодити трубки та стільники при цьому немає.

Такою суцільною кіркою іноді знімаються забруднення з радіатора кондиціонера



Перевірити, наскільки успішно проходить очищення конденсора та випарника кондиціонера, можна за допомогою променю світла, який слід спрямувати собі в обличчя через стільники радіатора. Неочищені місця залишаться темними.

Пам’ятаймо про фільтр

Звісно, проблема очищення радіатора кондиціонера буде менш суттєвою, якщо в кліматичній установці встановлено фільтр салонного повітря, а перед радіаторами під капотом машини – захисна сітка. Дану сітку – з вічком близько 5х5 мм доведеться прилаштувати самостійно, а фільтр салону передбачено на більшості автомобілів (навіть на народному Lanos).

Сітку треба очищувати принаймні раз у сезон, а салонний фільтр – міняти при кожному плановому ТО.

На жаль, на старих автомобілях фільтр салонного повітря є не завжди: він або не передбачений, або власники його ігнорують

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Готуючись до очищення радіаторів кондиціонеру своїми силами, пам’ятайте, що нерідко є кілька шляхів дістатися до кожного з них: офіційно визначений автовиробником і так би мовити, народний. Другий – більш простий, не пов’язаний з демонтажем, наприклад, торпедо, хоча може базуватись на надзвичайній гнучкості тіла виконавця робіт. Тож перш за все вивчіть досвід інших власників авто вашої моделі, яким люди часто діляться на спеціалізованих форумах або на відеохостингах.

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