Владельцы подержанных авто с кондиционером или "климатом" привыкли, что при снижении эффективности "холода" надо ехать на его подзаправку. Но есть еще одна причина, которую можно устранить своими силами.

Суть работы кондиционера – в последовательном обмене тепла между специальной жидкостью-хладагентом и атмосферой салона и окружающей средой. Хладагент-теплоноситель отбирает тепло у воздуха салона, когда проходит через испаритель, спрятанный под торпедо, и отдает его атмосфере через конденсор, расположенный под капотом авто.

Оба теплообменника – и испаритель, и конденсор – как и любой радиатор, должны быть чистыми. И в обоих случаях относительно чистоты есть определенные проблемы – при том, что из-за грязи эффективность кондишина существенно падает.

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Между тем, очистить радиаторы можно своими силами, хотя в случае с испарителем для этого придется залезть в недра торпедо, а то и демонтировать его. Да и сам процесс очистки имеет нюансы.

Как устроен радиатор кондиционера

Говоря здесь об очистке радиатора, мы подразумеваем оба теплообменника системы кондиционирования. Они значительно отличаются размерами, но похожи по материалу и структуре. (По большому счету, аналогично устроены и большинство радиаторов системы охлаждения двигателя и отопителя).

Некоторые владельцы предпочитают не очищать испаритель кондиционера, а покупать новый

Указанные радиаторы представляют собой систему параллельных плоских трубок, пространство между которыми заполнено “гармошкой” из тонкого металла, которую традиционно называют сотами. Эта фольга должна увеличить площадь теплоотдачи и одновременно организовать поток воздуха, который проходит между трубками. К сожалению, вместе с тем в мелких “ячейках” радиатора задерживается принесенный потоком мусор – насекомые, мелкие листья, пыль и пух.

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В случае с расположенным в салоне испарителем ситуация осложняется влагой, которая при работе конденсируется на этом радиаторе. Вода уплотняет мусор, который после высыхания превращается в прочную, армированную пухом и насекомыми корку. Она не пропускает через радиатор воздух, что приводит к ухудшению охлаждения воздуха.

Имейте также в виду, что во многих моделях засоренный испаритель ухудшает и отопление салона зимой, так как мусор перекрывает проход воздуха к радиатору отопителя.

Как очистить радиатор своими руками

Для очистки радиатора своими силами существуют специальные препараты. Они действительно работают, но только когда есть возможность нанести жидкость непосредственно на загрязнение, и когда грязь не усилена волокнистыми включениями. Но чаще всего нужна механическая помощь.

За 20 лет эксплуатации без салонного фильтра испаритель кондиционера Daewoo Lanos забился грязью на трети своей поверхности. Последнее фото – после тщательной очистки

Сразу предупредим, что очистка любого радиатора с помощью струи воды высокого давления – вещь очень неоднозначная. Во-первых, струей можно погнуть тонкие пластины теплообменника, что ухудшит прохождение воздуха через него. А во-вторых, если подавать воду по направлению движения воздуха через радиатор, она загонит грязь еще глубже в соты.

Поэтому лучше всего очищать радиатор небольшой мягкой щеткой (типа зубной), также применяя тонкую деревянную палочку. Ведь вполне реальная опасность при этом – продырявить нежные трубки из алюминия. Запаять их можно, но не так просто, как это бывает с латунными радиаторами.

Если понятно, что слой грязи представляет собой прочную корку, не спешите сразу мочить ее. Потому что иногда получается поддеть ее зубочисткой и содрать, как лоскут ткани – риска повредить трубки и соты при этом нет.

Такой сплошной коркой иногда снимаются загрязнения с радиатора кондиционера

Проверить, насколько успешно проходит очистка конденсора и испарителя кондиционера, можно с помощью луча света, который следует направить себе в лицо через соты радиатора. Неочищенные места останутся темными.

Помним о фильтре

Конечно, проблема очистки радиатора кондиционера будет менее существенной, если в климатической установке есть фильтр салонного воздуха, а перед радиаторами под капотом машины – защитная сетка. Данную сетку – с ячейкой около 5х5 мм придется пристроить самостоятельно, а фильтр салона предусмотрен на большинстве автомобилей (даже на народном Lanos).

Сетку надо очищать по крайней мере раз в сезон, а салонный фильтр – менять при каждом плановом ТО.

К сожалению, на старых автомобилях фильтр салонного воздуха есть не всегда: он либо не предусмотрен, либо владельцы его игнорируют

Рекомендация Авто24

Готовясь к очистке радиаторов кондиционера своими силами, помните, что нередко есть несколько путей добраться до каждого из них: официально определенный автопроизводителем и так сказать, народный. Второй – более простой, не связанный с демонтажем, например, торпедо, хотя может базироваться на чрезвычайной гибкости тела исполнителя работ. Поэтому прежде всего изучите опыт других владельцев авто вашей модели, которым люди часто делятся на специализированных форумах или на видеохостингах.

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