Комаров-самцов система оставит в автомобиле.

Свой первый гаджет для автомобилей китайская технологическая компания Meizu (Zhuhai Meizu Technology Co) собирается выпустить очень оригинальным. Это будет уникальный отпугиватель для комаров. У него настолько необычный принцип действия, что заслуживает специальный патент. Система будет отличать безвредных для людей самцов от комаров, которые пьют кровь у людей.

Гаджет сканирует салон автомобиля и определяет, есть ли в нем комары. Затем определяет их вид и даже пол! Только после этого система решает, что делать дальше.

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Например, если комар мужского пола, система дает ему покой, ведь он не будет кусать пассажиров. Пусть живет в салоне! Но если это самка, в ход идет специальный алгоритм ее изгнания. Устройство выпускает порцию репеллента через воздуховоды климат-контроля. Тем самым система как бы намекает, что самке комара надо улететь ближе к окнам. Затем окно немного открывается и включается сильный поток воздуха. Таким образом самку сдувает из салона авто. Тем самым потоком наружу выходят и остатки репеллента.

Насколько эффективно будет работать система, покажут испытания. Пока Meizu только зарегистрировала принцип работы системы.