Китайці розігнали авто до 160 кілометрів на годину та прокололи шину: відео

Професійний гонщик Вільям перевірив стійкість NIO ET9 під час вибуху колеса на швидкості 161 кілометрів на годину. Про це китайський виробник зняв відео.

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Гонщик у шоломі розігнав на треку автомобіль NIO ET9 до швидкості 161 кілометри на годину. На його шляху підняли гостру перепону, яка пробила праве заднє колесо. Зазвичай якщо таке стається на швидкості хоча б 140 км/год, то авто перевертається на ходу, а вижити пасажирам в ньому неможливо. Однак цього разу все пройшло ідеально: автомобіль навіть не змінив траєкторію руху.

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Завдяки функції Full-Link Ultra-Low Latency, яка реагує менш ніж за 0,3 секунди — швидше, ніж мигнути оком — датчики тиску в шинах із тривалістю мілісекунди миттєво виявляють небезпеку.

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