Китайцы разогнали авто до 160 километров в час и прокололи шину: видео

Профессиональный гонщик Уильям проверил устойчивость NIO ET9 при взрыве колеса на скорости 161 километров в час. Об этом китайский производитель снял видео.

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Гонщик в шлеме разогнал на треке автомобиль NIO ET9 до скорости 161 километра в час. На его пути подняли острую преграду, которая пробила правое заднее колесо. Обычно если такое происходит на скорости хотя бы 140 км/ч, то авто переворачивается на ходу, а выжить пассажирам в нем невозможно. Однако в этот раз все прошло идеально: автомобиль даже не изменил траекторию движения.

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Благодаря функции Full-Link Ultra-Low Latency, которая реагирует менее чем за 0,3 секунды - быстрее, чем моргнуть глазом - датчики давления в шинах с продолжительностью миллисекунды мгновенно обнаруживают опасность.

В то же время интеллектуальное шасси SkyRide с системой управления с помощью проводов, управлением задних колес и полной активной подвеской берет на себя контроль, чтобы стабилизировать автомобиль.