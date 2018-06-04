Електрична модель під відомою в Україні маркою Geely Emgrand виглядає значно гірше, аніж інші автомобілі цього виробника. Однак запас ходу вражає.

9 червня на китайський ринок вийде електрична версія кросовера Emgrand GS під назвою Geely Emgrand GSe. Він обійдеться місцевим покупцям після отримання субсидій у 110 000 юанів (це близько 17 тисяч доларів).

Китайці суттєво змінили зовнішній вигляд електромобіля – він отримав заглушку замість решітки радіатора та новий бампер. Так машина втратила привабливість – з решіткою вона виглядала краще.

Emgrand GSe оснащений електродвигуном потужністю 160 к.с., що для цього сегмента досить багато. Geely повідомляє, що акумулятор важить 380 кг, він забезпечує запас ходу в 353 кілометри. Більше того, якщо їхати з постійною швидкістю 60 км/год, можна проїхати 460 кілометрів, - стверджують виробники.

Нагадаємо, що концептуальний елетрокросовер Geely виглядає набагато краще.