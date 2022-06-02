Оголошено ціни на найрозкішніший китайський позашляховик. Назва марки Hongqi у перекладі китайської означає "Червоний прапор". Модель називається LS7.

Компанія Hongqi розпочала продаж, мабуть, найрозкішнішого на даний момент і дорогого китайського автомобіля, який отримав ім'я LS7. Вартість цієї моделі склала 1500000 юанів або 225 тисяч доларів. Для порівняння прайс на оригінальний Rolls-Royce Сullinan стартує від 350 тисяч доларів.

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Новий суперкросовер відрізняється довжиною - майже 5,7 м, величезними решітками радіатора з вертикальними планками, а також дуже довгими задніми дверима. Останні потрібні, щоби пасажири другого ряду могли з максимальним комфортом потрапляти в салон.

А всередині – царство розкоші. Всі сидіння мають шкіряне оздоблення, функції підігріву та вентиляції, масу регулювань. Причому салон тут може бути не лише п'ятимісний, а й чотиримісний. У цьому випадку у кожного VIP-пасажира другого ряду буде підставка для ніг, плюс для них покладено холодильник, монітори та ін.

В основі цієї моделі – потужна рама. Під капотом - бензиновий двигун V8 об'ємом 4 літри з наддувом, який видає 360 л. Причому заявлено, що це не ліцензійний двигун, а власна розробка китайських інженерів: двигун зроблений концерном FAW разом із Центральним дослідницьким інститутом Китаю. Але коробка передач все ж таки запозичена - це автомат від ZF. Привід – повний.

Серед цікавих цифр відзначимо величину дорожнього просвіту – 246 мм. А ще тут великий бензобак – 120 літрів. Максимальна швидкість – 200 км/год, а час розгону до “сотні” – 9,1 с. Не дуже швидко, але не забувайте, що ця модель важить 3,1 тонн.