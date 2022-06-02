Объявлены цены на самый роскошный китайский внедорожник. Название марки Hongqi в переводе с китайского означает "Красное знамя". Модель называется LS7.

Компания Hongqi начала продажу, пожалуй, самого роскошного на данный момент и дорогого китайского автомобиля, который получил имя LS7. Стоимость этой модели составила 1 500 000 юаней или 225 тысяч долларов. Для сравнения, прайс на оригинальный Rolls-Royce Сullinan стартует от 350 тысяч долларов.

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Новый суперкроссовер отличается длиной – почти 5,7 м, огромными решетками радиатора с вертикальными планками, а также очень длинной задней дверью. Последние необходимы, чтобы пассажиры второго ряда могли с максимальным комфортом попадать в салон.

А внутри – царство роскоши. Все сиденья имеют кожаную отделку, функции подогрева и вентиляции, массу регулировок. Причем, салон здесь может быть не только пятиместный, но и четырехместный. В этом случае у каждого VIP-пассажира второго ряда будет подставка для ног, плюс для них есть холодильник, мониторы и т.д.

В основе этой модели – мощная рама. Под капотом – бензиновый двигатель V8 объемом 4 литра с наддувом, который выдает 360 л. Причем, заявлено, что это не лицензионный двигатель, а собственная разработка китайских инженеров: двигатель сделан концерном FAW вместе с Центральным исследовательским институтом Китая. Но коробка передач все же заимствована – это автомат от ZF. Привод – полный.

Среди интересных цифр отметим величину дорожного просвета – 246 мм. А еще здесь большой бензобак – 120 литров. Максимальная скорость – 200 км/ч, а время разгона до сотни – 9,1 с. Не очень быстро, но не забывайте, что эта модель весит 3,1 тонны.