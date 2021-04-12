Цей автомобіль власник купив новим в салоні та доглядав, наче за рідним. Однак все одно Lada Priora в кольорі "баклажан" мало не розсипається на дорозі.

Київский автоблогер ArchiLow, який займається підбором вживаних авто для клієнтів, вперше сів за кермо Lada Priora з пробігом 190 тисяч кілометрів. Оскільки поряд сидів власник, який любить свою машину, автоексперту довелось підбирати слова, коли він описував це авто.

На перший погляд Lada Priora ніби-то виглядає доглянутою, іржі на кузові не видно. Але придивитись більш прискіпливо та доторкнутись до деталей салону, все буде досить сумно.

Наприклад, кнопки передніх склопідйомників вже "злизані", а задня ліва дверка просто не відчиняється. Кермо на ходу вібрує і нічого зробити з цим власник не може. Передня підвіска "перебиралась" вже тричі, хоча амортизатори ще "рідні".

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Так, у машини є "плюс" – її можна ремонтувати самостійно. Але це доводиться робити постійно. Деталі хоча й коштують “копійки”, але їхня якість не витримує критики. Тому навіть у таксі Lada Priora не беруть – у ремонті така машина проводить більше часу, ніж на ходу.

Тож вердикт автоексперта такий: якщо ви не полюбляєте "крутити гайки", купувати цю машину для вас заборонено. Тим більше, що за ціною у 3,0 – 3,5 тисячі “зелених” є достатній вибір інших автомобілів.

Більше про вживану Lada Priora – у відео (18+):