Этот автомобиль владелец купил новым в салоне и ухаживал, как за родным. Однако все равно Lada Priora в цвете "баклажан" почти рассыпается на дороге.

Киевский автоблогер ArchiLow, который занимается подбором подержанных авто для клиентов, впервые сел за руль Lada Priora с пробегом 190 тысяч км. Поскольку рядом сидел владелец, который любит свою машину, автоэксперту пришлось подбирать слова, когда он описывал это авто.

На первый взгляд Lada Priora вроде бы выглядит ухоженной, ржавчины на кузове не видно. Но если присмотреться внимательнее и прикоснуться к деталям салона – все будет весьма печально.

Например, кнопки передних стеклоподъемников уже "слизанные", а задняя левая дверь просто не открывается. Руль на ходу вибрирует и ничего сделать с этим владелец не может. Передняя подвеска "перебиралась" уже трижды, хотя амортизаторы еще "родные".

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Да, у машины есть "плюс" – ее можно ремонтировать самостоятельно. Но это приходится делать постоянно. Детали хотя и стоят "копейки", но их качество не выдерживает критики. Поэтому даже в такси Lada Priora не берут – в ремонте такая машина проводит больше времени, чем на ходу.

Поэтому вердикт автоэксперта таков: если вы не любите "крутить гайки", покупать эту машину для вас запрещено. Тем более, что по цене в 3,0 – 3,5 тысячи "зеленых" есть достаточный выбор других автомобилей.

Больше о подержанной Lada Priora – в видео (18+):