Аккаунт музею Porsche в соцмережі Instagram опублікував невідомий раніше ескіз, на якому був показаний перспективний автомобіль російської марки Lada.

Малюнок, датовано 1975 роком. На ньому модель, яка повинна була стати "народним автомобілем" з передньопривідною компоновкою для Радянського Союзу, в розробці якого взяли участь німецькі інженери. Машину в результаті так і не випустили навіть в тестовому екземплярі, а звання "народного автомобіля" присвоїли сімейству Samara (ВАЗ-2108/2109/21099).

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На зображенні, опублікованій музеєм Porsche, зображений двохоб'ємний автомобіль, який повинен був стати або коротким універсалом, або хетчбеком зі збільшеним багажним відділенням.

Головною "фішкою" дизайну машини є її фари, виконані в круглій формі, як на ВАЗ-2103 і ВАЗ-2106. Це рішення, судячи з усього, було продиктовано бажанням уніфікації автомобіля з уже існуючими на той момент Lada.

Формально інженери Porsche приєдналися до проекту Lada Samara тільки в 1979 році, але фахівці німецького автоконцерну почали співпрацювати з Волжським автозаводом набагато раніше. Так, наприклад, в 1976 році в "Порше" запропонували модернізацію моделі ВАЗ-2103, яка за задумом німецької компанії повинна була позбавити "трійку" хромованих елементів і металевих бамперів, а також змінити дизайн її решітки радіатора і передньої консолі.

Радянська сторона представлений проект не оцінила, відхиливши його. На той момент у "ВАЗа" вже був готовий ВАЗ-2106, який представляв собою більш простий і дешевий автомобіль у виробництві.