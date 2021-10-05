Аккаунт музея Porsche в соцсети Instagram опубликовал неизвестный ранее эскиз, на котором был показан перспективный автомобиль российской марки Lada.

Рисунок датирован 1975 годом. На нем модель, которая должна была стать "народным автомобилем" с переднеприводной компоновкой для Советского Союза, в разработке которой приняли участие немецкие инженеры. Машину в итоге так и не выпустили даже в тестовом экземпляре, а звание "народного автомобиля" присвоили семейству Samara (ВАЗ-2108/2109/21099).

Читайте также: Lada Niva начали производить в Германии

На картинке, опубликованной музеем Porsche, изображен двухобъемный автомобиль, который должен был стать либо коротким универсалом, либо хэтчбеком с увеличенным багажным отделением.

Главной "фишкой" дизайна машины являются ее фары, выполненные в круглой форме, как на ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106. Это решение, судя по всему, было продиктовано желанием унификации автомобиля с уже существующими на тот момент Lada.

Формально инженеры Porsche присоединились к проекту Lada Samara только в 1979 году, но специалисты немецкого автоконцерна начали сотрудничать с Волжским автозаводом гораздо раньше. Так, например, в 1976 году в "Порше" предложили модернизацию модели ВАЗ-2103, которая по замыслу немецкой компании должна была лишить "тройку" хромированных элементов и металлических бамперов, а также изменить ее дизайн решетки радиатора и передней консоли.

Советская сторона представленный проект не оценила, отклонив его. На тот момент у "ВАЗа" уже был готов ВАЗ-2106, который представлял собой более простой и дешевый автомобиль в производстве.