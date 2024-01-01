Lamborghini Countach Рода Стюарта виставили на аукціон

Род Стюарт був досить яскравою рок-зіркою свого часу, і його прихильність до Lamborghini майже так само відома, як і його музика. Цей Countach, який зараз виставляється на Bring a Trailer, він купив під час гастролей в Австралії в 1977 році.

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На фотографіях автомобіль виглядає блаженно чистим і оригінальним, але так було не завжди. Згідно з описом аукціону, Стюарт відправив машину до Лос-Анджелеса, де Альберт Мадікіан Інженерінг вніс у неї серйозні зміни. Задні та передні спойлери були додані разом із комплектом широкого кузова, прийнявши оновлений вигляд LP400 S. Дах було зрізано, щоб надати йому знімну верхню панель у стилі тарга, оскільки двокрилий Countach не привертає достатньо уваги. 3,9-літровий V-12, однак, залишився недоторканим.

Згідно зі списком, Стюарт продав автомобіль у 2002 році. Другий власник переобладнав його на лівостороннє керування перед продажем у 2013 році, після чого його відремонтували до початкового стану. Можливо, ми були схильні залишити це в спокої, враховуючи історію володіння автомобілем, але є що сказати про чистіший дизайн раннього випуску LP 400 Countach. Єдине, що не оригінально, так це кермо з лівого боку автомобіля.

В аукціонному списку також зазначено механічні та електричні роботи, виконані в 2000-х роках. Інтер’єр був відремонтований у 2022 році, а деякі пункти технічного обслуговування були виконані в червні 2024 року. У робочому наряді показано заміну рідини, нові свічки запалювання, сітки для палива, глушник та інші елементи на загальну суму 29 738,13 доларів США. Обслуговувати Lamborghini недешево.

Аукціон завершується у четвер, 11 липня. Наразі ставка становить 500 000 доларів. Чи зможе колишня власність Стюарта перевищити позначку в мільйон доларів? Взнаємо вже дуже скоро.