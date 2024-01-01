Lamborghini Countach Рода Стюарта выставили на аукцион

Род Стюарт был довольно яркой рок-звездой своего времени, и его приверженность к Lamborghini почти так же известна, как и его музыка. Этот Countach, который сейчас выставляется на Bring a Trailer, он купил во время гастролей в Австралии в 1977 году.

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На фотографиях автомобиль выглядит блаженно чистым и оригинальным, но так было не всегда. Согласно описанию аукциона, Стюарт отправил машину в Лос-Анджелес, где Альберт Мадикиан Инженеринг внес в нее серьезные изменения. Задние и передние спойлеры были добавлены вместе с комплектом широкого кузова, приняв обновленный вид LP400 S. Крыша была срезана, чтобы предоставить ему съемную верхнюю панель в стиле тарга, поскольку двукрылый Countach не привлекает достаточно внимания. 3,9-литровый V-12, однако, остался нетронутым.

Согласно списку, Стюарт продал автомобиль в 2002 году. Второй владелец переоборудовал его на левостороннее управление перед продажей в 2013 году, после чего его отремонтировали до первоначального состояния. Возможно, мы были склонны оставить это в покое, учитывая историю владения автомобилем, но есть что сказать о более чистом дизайне раннего выпуска LP 400 Countach. Единственное, что не оригинально, так это руль с левой стороны автомобиля.

В аукционном списке также указано механические и электрические работы, выполнены в 2000-х годах. Интерьер был отремонтирован в 2022 году, а некоторые пункты технического обслуживания были выполнены в июне 2024 года. В рабочем наряде показана замена жидкости, новые свечи зажигания, сетки для топлива, глушитель и другие элементы на общую сумму 29 738,13 долларов США. Обслуживать Lamborghini недешево.

Аукцион завершается в четверг, 11 июля. Сейчас ставка составляет 500 000 долларов. Сможет ли бывшая собственность Стюарта превысить отметку в миллион долларов? Узнаем уже очень скоро.