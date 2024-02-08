Lamborghini розкрила потужність майбутніх електросуперкарів. Першим буде кросовер, а за ним будуть дводверні моделі.

Lamborghini вирішила випустити електрокари потужніше 1300 сил. Майбутні «зелені» моделі італійської марки будуть не лише екстремально продуктивними, а й максимально привабливими з емоційного погляду.

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Про це розповів глава Lamborghini Стефан Вінкельман в інтерв'ю британському журналу Autocar. Інженери працюють над широкою лінійкою електрокарів, і висока потужність виявиться не єдиною їхньою гідністю, пообіцяв він.

Цифри дуже важливі, сказав Вінкельман, маючи на увазі віддачу силових установок. «Щодо вихідної потужності, ми говоримо як мінімум про один мегават (1360 кінських сил). Це точно», - запевнив він.

Однак для компанії важливіше сухих цифр те, як клієнти почуваються в машині. Електрокари мають успадкувати емоційну сторону Lamborghini, запевнив голова марки.

У «батарейних» суперкарах повинні поєднуватися вражаючі прискорення, максимальна швидкість та запас ходу. Таке завдання Вінкельман ставить перед інженерами марки, і сам визнає, що воно практично нездійсненне.

Однак час є: перший електрокар – GT із салоном 2+2, провісником якого став концепт Lanzador – з'явиться лише у 2028 році. До цього Lamborghini зосередиться на гібридах, серед яких буде бензоелектричний Urus.