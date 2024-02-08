Lamborghini раскрыла мощность будущих электросуперкаров. Первым будет кроссовер, а за ним последуют двухдверные модели.

Lamborghini решила выпустить электрокары мощнее 1300 сил. Будущие "зеленые" модели итальянской марки будут не только экстремально производительными, но и максимально привлекательными с эмоциональной точки зрения.

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Об этом рассказал глава Lamborghini Стефан Винкельман в интервью британскому журналу Autocar. Инженеры работают над широкой линейкой электрокаров, и высокая мощность окажется не единственным их достоинством, пообещал он.

Цифры очень важны, сказал Винкельман, имея в виду отдачу силовых установок. "Относительно выходной мощности, мы говорим как минимум об одном мегаватте (1360 лошадиных сил). Это точно", — заверил он.

Однако для компании важнее сухих цифр то, как клиенты чувствуют себя в машине. Электрокары должны унаследовать эмоциональную сторону Lamborghini, заверил глава марки.

В "батарейных" суперкарах должны сочетаться впечатляющие ускорения, максимальная скорость и запас хода. Такую задачу Винкельман ставит перед инженерами марки, и сам признает, что она практически невыполнима.

Однако время есть: первый электрокар – GT с салоном 2+2, предвестником которого стал концепт Lanzador – появится только в 2028 году. До этого Lamborghini сосредоточится на гибридах, среди которых будет бензоэлектрический Urus.