Для кросовера готують рестайлінг та бензоелектричну силову установку.

Тиждень тому Lamborghini прозвітувала про рекордні продажі за перші шість місяців 2022-го і пообіцяла представити три новинки до кінця року. Тепер компанія випустила тизер однієї із них.

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Виробник поширив у соцмережах короткий ролик, у якому закамуфльований прототип кросовера Urus ганяє Пайкс-Піком – знаменитою американською горою, на якій проходить однойменне змагання на 20-кілометровому маршруті зі 156 поворотами і перепадом висот в 1,44 кілометра. Закадровий голос каже: "Пайкс-Пік – унікальне випробування. Коли мчиш з такою швидкістю, може статися будь-що". Відео супроводжується підписом: "Продуктивність виходить на новий рівень".

Що за версію "Уруса" показано в тизері, сказати складно, але їх зараз готують дві. Це, по-перше, рестайлінговий Urus Evo з новим оформленням лицьової частини, а по-друге – давно обіцяне плагін-гібридне виконання. Вважається, що остання машина запозичить силову установку одного з бензоелектричних Porsche, при цьому її потужність піднімуть до 820 к.с. При цьому "розеточник" виявиться приблизно на чверть важчим за нинішню модель з V8, що неминуче позначиться на динаміці та керованості.

Крім двох "Урусів", Lamborghini представить цього року Huracan Sterrato – позашляхову версію суперкара зі збільшеним кліренсом та додатковим захистом кузова. Її також показували нещодавно в офіційному відео. Перша з трьох анонсованих новинок буде повністю розсекречена вже цього місяця. Яка саме – поки що секрет.