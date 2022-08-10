Для кроссовера готовят рестайлинг и бензоэлектрическую силовую установку.

Неделю назад Lamborghini отчиталась о рекордных продажах за первые шесть месяцев 2022 года и пообещала представить три новинки до конца года. Теперь компания выпустила тизер одной из них.

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Производитель распространил в соцсетях короткий ролик, где закамуфлированный прототип кроссовера Urus гоняет Пайкс-Пиком – знаменитой американской горой, на которой проходит одноименное соревнование на 20-километровом маршруте со 156 поворотами и перепадом высот в 1,44 километра. Закадровый голос говорит: "Пайкс-Пик – уникальное испытание. Когда мчишься с такой скоростью, может произойти что угодно". Видео сопровождается подписью: "Производительность выходит на новый уровень".

Что за версия "Уруса" показана в тизере, сказать сложно, но их сейчас готовят две. Это, во-первых, рестайлинговый Urus Evo с новым оформлением лицевой части, а во-вторых – давно обещанное плагин-гибридное исполнение. Считается, что последняя машина позаимствует силовую установку одного из бензоэлектрических Porsche, при этом ее мощность поднимут до 820 л.с. К тому же "розеточник" окажется примерно на четверть тяжелее нынешней модели с V8, что неизбежно скажется на динамике и управляемости.

Помимо двух "Урусов", Lamborghini представит в этом году Huracan Sterrato – внедорожную версию суперкара с увеличенным клиренсом и дополнительной защитой кузова. Ее тоже показывали недавно в официальном видео. Первая из трех анонсированных новинок будет полностью рассекречена уже в этом месяце. Какая именно – пока секрет.