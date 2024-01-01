Lamborghini Miura, який 40 років стояв у вітальні, виставили на продаж

На продаж виставили суперкар Lamborghini Miura, який з 1980-х років виконував роль меблів. Торги проведе аукціонний будинок Gooding & Company, фахівці якого розраховують виручити за автомобіль від 2 до 2,5 мільйона доларів. Про це пише avtomir.ua.

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Lamborghini Miura P400 S випускали з 1968 до 1971 року. Цей суперкар, зібраний у липні 1970 року, відрізняється коричневим відтінком кузова Luci del Bosco Metallizzato, який поєднується з комбінованим салоном з бежевої тканини та натуральної шкіри. Перше десятиліття суперкар провів в Італії. Однак на початку 1980-х його перевезли до США, після чого розмістили у вітальні житлового будинку.

Предметом меблів суперкар був аж до цього року. Щоб витягти машину з вітальні, новому власнику довелося знести декілька внутрішніх стін будинку. За роки простою Lamborghini зберігся у повністю автентичному вигляді. Однак тривалий простій все ж позначилося на зовнішньому вигляді та технічному стані моделі.

До речі, наприкінці 2022 року у США продавали класичний Aston Martin DB4, який забули у гаражі на три десятиліття. Тоді фахівці вважали, що відновлений спорткар може коштувати близько мільйона доларів.