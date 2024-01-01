Lamborghini Miura, который 40 лет стоял в гостиной, выставили на продажу

На продажу выставили суперкар Lamborghini Miura, который с 1980-х годов выполнял роль мебели. Торги проведет аукционный дом Gooding & Company, специалисты которого рассчитывают выручить за автомобиль от 2 до 2,5 миллиона долларов. Об этом пишет avtomir.ua.

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Lamborghini Miura P400 S выпускали с 1968 до 1971 года. Этот суперкар, собран в июле 1970 года, отличается коричневым оттенком кузова Luci del Bosco Metallizzato, который сочетается с комбинированным салоном из бежевой ткани и натуральной кожи. Первое десятилетие суперкар провел в Италии. Однако в начале 1980-х его перевезли в США, после чего разместили в гостиной жилого дома.

Предметом мебели суперкар был вплоть до этого года. Чтобы извлечь машину из гостиной, новому владельцу пришлось снести несколько внутренних стен дома. За годы простоя Lamborghini сохранился в полностью аутентичном виде. Однако длительный простой все же сказалось на внешнем виде и техническом состоянии модели.

Кстати, в конце 2022 года в США продавали классический Aston Martin DB4, который забыли в гараже на три десятилетия. Тогда специалисты считали, что восстановленный спорткар может стоить около миллиона долларов.