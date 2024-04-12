Компанія Lamborghini представила прощальний Huracan з V10. Наклад обмеженої серії Huracan STJ (Super Trofeo Jota) складе лише 10 примірників.

У травні минулого року Lamborghini оголосила про те, що гамма Huracan скорочена до чотирьох версій: це STO, Tecnica, Sterrato та Evo Spyder. Тоді стало відомо, що всі суперкари сімейства Huracan розпродані, а вже оформлені замовлення пообіцяли виконати протягом 2024 року.

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Не вдасться купити й Huracan STJ — усі 10 запланованих до збирання машин теж продані, причому їхню ціну Lamborghini так і не оголосила. За неофіційними даними, клієнти заплатили щонайменше півмільйона євро за кожну з них.

Huracan STJ – це остання партія суперкарів, оснащених «атмосферником» V10 об’ємом 5,2 літра. Потужність у STJ-версії така ж, як і у STO – 640 к.с. і 565 Нм крутного моменту. Двигун працює у тандемі з 7-ступеневим «роботом», а привід у купе задній. У Lamborghini відзначають, що попри однакову потужність, Huracan STJ на секунду швидше за Huracan STO на випробувальній трасі в Нардо.

Такого результату вдалося досягти, зокрема, завдяки збільшеній на 10 відсотків притискній силі. Кут нахилу антикрила було змінено на три градуси, а по краях передньої частини з’явилися додаткові аеродинамічні накладки. Крім того, Huracan STJ має 20-дюймові диски з центральною гайкою, «взуті» в спеціально розроблені шини Bridgestone Potenza Race. Клієнтам запропонували вибір з двох варіантів фарбування кузова: сіро-чорний з червоними та білими вставками та синьо-чорний.

Динамічні характеристики Huracan STJ не наводяться, але відомо, що Huracan STO розганяється до «сотні» за три секунди, а максимальна швидкість обмежена 310 км/год.

Що ж до наступника Lamborghini Huracan, то він отримає гібридну силову установку, до складу якої увійде мотор V8. Назвуть модель Temerario.